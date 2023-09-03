Райс забил самый поздний победный гол в матчах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Летний новичок полузащиты лондонского «Арсенала» Деклан Райс оформил самый поздний победный гол в истории противостояния «канониров» и «манкунианцев» в рамках Английской премьер-лиги. Как сообщает Opta Sports, Райс забил оппонентам из Манчестера на 95-й минуте и 43-й секунде при счёте 1:1. На данный момент это самое позднее время забитого победного гола между этими соперниками.

Добавим, что довершить победу «Арсеналу» помог нападающий Габриэль Жезус, он и сделал итоговый счёт на табло – 3:1.

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