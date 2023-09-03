Только пять игроков в АПЛ забили с того сезона больше Эдегора – все они форварды

Только пять футболистов забили в Английской премьер-лиге с начала прошлого сезона больше голов, чем молодой капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, сообщает Opta Sports. Учитывались только голы, забитые не с 11-метровой отметки.

34 гола набралось у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, 25 голов забил нападающий ныне «Баварии» Гарри Кейн. 19 голов – у форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, 18 – у нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и 17 – у форварда «Ньюкасла» Каллума Уилсона. Эдегор с 16 голами занимает шестое место. Любопытно, что номинально все опередившие его игроки являются форвардами.

Напомним, Эдегор поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем победном матче на «Эмирейтс», «пушкари» отпраздновали успех со счётом 3:1.