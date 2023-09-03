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«Арсенал» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» дома с 2017 года

03 Сентября 2023 • 20:49 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Лондонский «Арсенал» проводит неплохую домашнюю серию против «Манчестер Юнайтед». Так, «канониры» после сегодняшней встречи не проигрывают манкунианцам в рамках АПЛ на газоне «Эмирейтс» уже шесть лет – с осени 2017 года.

Если брать все официальные встречи, то последнее поражение «канониров» от манчестерского клуба датировано 26 января 2019 года – тогда команды встречались в рамках Кубка Англии, матч завершился уверенной победой «МЮ» - 3:1.

Напомним, что «Арсеналу» удалось забрать три очка у «МЮ» воскресным вечером благодаря двум голам в компенсированное время.

Больше подробностей о победе «пушкарей» над гостями - в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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