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Артета может ликовать: «Арсенал» вырвал победу над «Манчестер Юнайтед» с двумя голами в добавленное время

03 Сентября 2023 • 20:33 Комментировать (2)
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В центральном матче четвёртого тура Английской Премьер-лиги сошлись лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Арсенал3:1Манчестер Юнайтед
  27'Рэшфорд Маркус (0:1)
(1:1) Эдегор Мартин28'  
(3:1) Жезус Габриэл90'  
(2:1) Райс Деклан90'  
Ремсдейл АаронУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 76' (Томиясу Такэхиро ( 76') Эдегор Мартин 90' (Нелсон Райс ( 90') Райс ДекланХаверц Кай 77' (Виейра Фабиу ( 77') Сака Букайо  40'Нкетиа Эдди 76' (Жезус Габриэл ( 76'  89') Мартинелли Габриэл 90' (Жоржиньо II ( 90')
Запасные: Кивёр ЯкубСмит-Роу ЭмильТроссар ЛеандроРайя Давид
Онана Андре  68'Уан-Биссака АаронЛинделоф Виктор  38' 84' (Эванс Джонни ( 84') Мартинес Лисандро  65' 67' (Магуайр Гарри ( 67') Далот ДиогуКаземиро КарлосЭриксен КристианАнтони 84' (Гарначо Алехандро ( 84') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусМарсьяль Антони 67' (Хёйлунн Расмус ( 67')
Запасные: Межбри ХаннибалГор ДэниелРегилон СерхиоПельистри ФакундоБайиндыр Алтай
03 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

В новом сезоне «Манчестер Сити» решил сходу взять лидерство в свои руки, чтобы не приходилось потом догонять, например, лондонский «Арсенал». «Канониры» в прошлом чемпионате умудрились упустить внушительный очковый отрыв над «небесно-голубыми». Сейчас они стартовали в АПЛ в плане трёх туров с побед над «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» и с ничьей с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед», последний раз выигрывавший золото Премьер-лиги десять лет назад, а в прошлом сезоне взявший бронзовые медали, подходил к матчу с «Арсеналом», имея на одно очко меньше. Обыграв «Вулверхэмптон», «красные дьяволы» потерпели поражение от «Тоттенхэма» и одержали победу над «Ноттингем Форест». А ещё манкунианцы избавились на год от проблемного Мэйсона Гринвуда, отдав его в аренду в «Хетафе».

Инициативу с первых минут забрали себе хозяева, то бишь лондонцы. Время первого опасного момента пришло на тринадцатой минуте. В своей штрафной столкнулись Далот с Марсьялем, и возникла благоприятная ситуация для разящего удара Хаверца, но тот просто не попал по мячу. Спустя несколько минут Сака подал угловой справа на дальнюю штангу, а Деклан Райс со второго этажа не попал в ближний угол.

К двадцатой минуте у «Арсенала» было девять касаний в штрафной площади соперника против нуля таковых у «Манчестер Юнайтед». Но главное ведь не количество, а качество, правда? На 27-й минуте Хаверц обрезался на половине поля соперника и навлёк результативную контратаку гостей. Эриксен по-диспетчерски снабдил на левом полуфланге мячом Рэшфорда, который обводящим ударом вкрутил мяч в дальний угол (0:1).

Впрочем, не прошло и двух минут, как счёт на табло вернулся к равному положению. Разыграли «пушкари» низом треугольник в зоне левого фланга, последовал поперечный пас в центр от Мартинелли, и Эдегор отправил мяч в правый угол (1:1). Дальше где-то до сороковой минуты первым номером играл «МЮ», перед самым перерывом – «Арсенал». Голов в первом тайме забито больше не было.

На 54-й минуте отличный момент – даже два – упустили гости. Из района левого края вратарской пробивал Рэшфорд, а Рамсдейл отразил этот удар на Марсьяля, попытку которого заблокировал уже защитник. Спустя несколько минут был назначен пенальти в противоположные ворота, однако Энтони Тейлор поменял своё решение, посмотрев видеоповтор. Кай Хаверц очень захотел упасть, когда Уан-Биссака поставил перед ним ногу. Вроде как подножка, но сам рухнул на газон бывший игрок «Челси».

Впоследствии был удар Мартинелли после углового с подступов к штрафной площади рядом с правой штангой. Непонятно, как Сака не переиграл Онану в ближнем бою в другой ситуации. В атаке у «МЮ» Рэшфорд отдал мяч Хёйлунну, чей удар пяткой пришёлся в защитника. На 88-й минуте вышедший на замену Гарначо выскочил один на один с Рамсдейлом и забил гол, отменённый ВАРом из-за офсайда.

А победу вырвал себе «Арсенал» на шестой добавленной минуте после правофлангового углового, который исполнил Сака. Деклан Райс принял подачу в районе левого края вратарской и с полуразворота отправил мяч в ближний угол через руки Онаны (2:1). Кроме того, победу хозяев закрепил в контратаке Габи Жезус, пробив точно в цель мимо подкатившегося Далота и Онаны (3:1). «Канониры» сохранили двухочковое отставание в турнирной таблице от лидера «Манчестер Сити», в то время как «Манчестер Юнайтед» теперь позади своих городских конкурентов на шесть баллов.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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ингерман
03 Сентября 2023 в 20:38
ай дзен-хаг аут! А-ха-ха-ха! )))
ингерман
03 Сентября 2023 в 20:36
ай хворосц с ржавым в трансе.. А-ха-ха-ха! )))
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