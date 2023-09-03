Артета может ликовать: «Арсенал» вырвал победу над «Манчестер Юнайтед» с двумя голами в добавленное время

В центральном матче четвёртого тура Английской Премьер-лиги сошлись лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В новом сезоне «Манчестер Сити» решил сходу взять лидерство в свои руки, чтобы не приходилось потом догонять, например, лондонский «Арсенал». «Канониры» в прошлом чемпионате умудрились упустить внушительный очковый отрыв над «небесно-голубыми». Сейчас они стартовали в АПЛ в плане трёх туров с побед над «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» и с ничьей с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед», последний раз выигрывавший золото Премьер-лиги десять лет назад, а в прошлом сезоне взявший бронзовые медали, подходил к матчу с «Арсеналом», имея на одно очко меньше. Обыграв «Вулверхэмптон», «красные дьяволы» потерпели поражение от «Тоттенхэма» и одержали победу над «Ноттингем Форест». А ещё манкунианцы избавились на год от проблемного Мэйсона Гринвуда, отдав его в аренду в «Хетафе».

Инициативу с первых минут забрали себе хозяева, то бишь лондонцы. Время первого опасного момента пришло на тринадцатой минуте. В своей штрафной столкнулись Далот с Марсьялем, и возникла благоприятная ситуация для разящего удара Хаверца, но тот просто не попал по мячу. Спустя несколько минут Сака подал угловой справа на дальнюю штангу, а Деклан Райс со второго этажа не попал в ближний угол.

К двадцатой минуте у «Арсенала» было девять касаний в штрафной площади соперника против нуля таковых у «Манчестер Юнайтед». Но главное ведь не количество, а качество, правда? На 27-й минуте Хаверц обрезался на половине поля соперника и навлёк результативную контратаку гостей. Эриксен по-диспетчерски снабдил на левом полуфланге мячом Рэшфорда, который обводящим ударом вкрутил мяч в дальний угол (0:1).

Впрочем, не прошло и двух минут, как счёт на табло вернулся к равному положению. Разыграли «пушкари» низом треугольник в зоне левого фланга, последовал поперечный пас в центр от Мартинелли, и Эдегор отправил мяч в правый угол (1:1). Дальше где-то до сороковой минуты первым номером играл «МЮ», перед самым перерывом – «Арсенал». Голов в первом тайме забито больше не было.

На 54-й минуте отличный момент – даже два – упустили гости. Из района левого края вратарской пробивал Рэшфорд, а Рамсдейл отразил этот удар на Марсьяля, попытку которого заблокировал уже защитник. Спустя несколько минут был назначен пенальти в противоположные ворота, однако Энтони Тейлор поменял своё решение, посмотрев видеоповтор. Кай Хаверц очень захотел упасть, когда Уан-Биссака поставил перед ним ногу. Вроде как подножка, но сам рухнул на газон бывший игрок «Челси».

Впоследствии был удар Мартинелли после углового с подступов к штрафной площади рядом с правой штангой. Непонятно, как Сака не переиграл Онану в ближнем бою в другой ситуации. В атаке у «МЮ» Рэшфорд отдал мяч Хёйлунну, чей удар пяткой пришёлся в защитника. На 88-й минуте вышедший на замену Гарначо выскочил один на один с Рамсдейлом и забил гол, отменённый ВАРом из-за офсайда.

А победу вырвал себе «Арсенал» на шестой добавленной минуте после правофлангового углового, который исполнил Сака. Деклан Райс принял подачу в районе левого края вратарской и с полуразворота отправил мяч в ближний угол через руки Онаны (2:1). Кроме того, победу хозяев закрепил в контратаке Габи Жезус, пробив точно в цель мимо подкатившегося Далота и Онаны (3:1). «Канониры» сохранили двухочковое отставание в турнирной таблице от лидера «Манчестер Сити», в то время как «Манчестер Юнайтед» теперь позади своих городских конкурентов на шесть баллов.

Кирилл Иванцов