Райс забил дебютный гол за «Арсенал»

Летний дорогостоящий новичок лондонского «Арсенала» Деклан Райс забил дебютный гол за «канониров» - это случилось в концовке центрального матча четвёртого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

При счёте 1:1 англичанин подкараулил мяч в штрафной площади манкунианцев и расстрелял ворота Андре Онана за три минуты до конца компенсированного времени.

Ранее Райс сыграл за свой новый клуб уже в четырёх матчах. Один из них - победный в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити».

Напомним, что минувшим летом «Арсенал» заплатил «Вест Хэму» за их дорогостоящего воспитанника 116 млн евро.