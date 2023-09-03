35-летний Эванс снова сыграл за «Манчестер Юнайтед»

35-летний североирландский защитник Джонни Эванс вышел на поле за «Манчестер Юнайтед» впервые после своего возвращения в клуб. Это случилось в концовке выездного матча против «Арсенала» в четвёртом туре АПЛ.

Напомним, что Эванс является воспитанником манкунианцев. В системе «красных дьяволов» он находился до 2015 года, а после покинул английский гранд – три года играл за «Вест Бромвич», ещё пять – за «Лестер».

В родной клуб Эванс вернулся несколько дней назад в статусе свободного агента, он подписал контракт на один сезон.