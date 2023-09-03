Клопп прокомментировал травму Александра-Арнольда

В четвертом туре английского чемпионата «Ливерпуль» победил, забив три мяча «Астон Вилле», но при этом потерял Трента Александера-Арнольда, который получил травму и выбыл из строя в середине второй половины матча. Случившееся прокомментировал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:

- Не лучшая ситуация, конечно. Это растяжение, но надо дождаться более подробного анализа. Он уверяет, что это не очень страшно, но с ним такое нечасто случалось, так что давайте подождем, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном».