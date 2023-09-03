Клопп похвалил Салаха

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил Мохамеда Салаха за его выступление в матче против «Астон Виллы», египетский нападающий, которого активно обхаживает Саудовская Аравия, записал на свой счет гол - третий в матче.

- Салах сыграл топ-матч. У него была задача и он выполнил ее. У меня нет никаких сомнений в его преданности клубу. Вы не можете себе представить, насколько он сейчас спокоен. Он - наш футболист и хочет быть с нами, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», это случится шестнадцатого сентября.