Клопп: «Все были на высоте»

В четвертом туре английского чемпионата «Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу», забив той три безответных мяча. Наставник клуба Юрген Клопп похвалил своих футболистов, заявив, что каждый из них должным образом сделал свое дело.

- Ребята не только хорошо слушали меня перед матчем, но и блестяще все исполнили. Что мне понравилось, мы забили два гола со стандартных положений, плюс один автогол. Мы должны реализовывать максимум стандартов. Мы контролировали игру, несмотря на жаркую погоду, команда показала себя с наилучшей стороны, все были на высоте, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.