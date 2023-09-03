​Рэшфорд повторил достижение ван Перси

В воскресенье вечером в Премьер-лиге Англии играют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». По ходу первого тайма за «красных дьяволов» забил нападающий Маркус Рэшфорд.

Рэшфорд отличился в третьем подряд матче чемпионата Англии против «Арсенала». Как сообщает Opta, Маркус стал только вторым игроком «Манчестер Юнайтед», выдавшим такую серию в АПЛ. Первым был Робин ван Перси в 2012-2013 годах.

Следить за развитием событий в матче четвёртого тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.