Эмери прокомментировал разгромное от «Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о разгромном поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче четвертого тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что первый тайм был ключевым, ведь его команда действовала не самым лучшим образом в некоторых важных моментах.

«При счете 2:0 было трудно, мы пытались забить, но после третьего гола было очень сложно вернуться. Надеюсь, что травма Диего Карлоса не очень серьезная», - приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. В следующем туре она сыграет против «Кристал Пэласа».