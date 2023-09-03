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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» обменялись голами с разницей в минуту

03 Сентября 2023 • 19:06 Комментировать
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» размочили счёт в центральном матче четвёртого тура АПЛ и расстреляли ворота друг друга с разницей в минуту. Игра в этот вечер проходит в Лондоне на арене «Эмирейтс».

На минуте 27-й счёт открыли манкунианцы – своё мастерство продемонстрировал Маркус Рэшфорд. Однако всего минуту спустя капитан «канониров» Мартин Эдегор сравнял счёт, расстреляв ворота Андре Онана с убойной позиции – 1:1.

Напомним, что следить за событиями игры в текстовом формате можно благодаря онлайн-трансляции от LiveResult.ru. К концу первого тайма счёт на табло равный - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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