Собослаи: «Всё прекрасно»

В матче четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» переиграл на своем поле «Астон Виллу», а новобранец клуба Доминик Собослаи открыл счет своим голам в составе «красных». После игры он прокомментировал свои действия и успех команды:

- Я наслаждаюсь выступлениями тут. Думаю, что когда побеждаете со счетом 3:0, это очевидно. Мой первый гол - это особый момент. Забить первый гол за «Энфилде» - это всегда что-то невероятное. Я хочу забивать еще больше. Мне нравится в этом клубе. Я привык к партнерам. Хорошие игроки, приятные парни, отличный тренер. Все прекрасно, - цитирует слова Собослаи BBC Sport.