Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Собослаи: «Салах хочет остаться, и он останется»

03 Сентября 2023 • 18:41 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Астон Вилла
окончен

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о будущем звёздного нападающего Мохамеда Салаха. В последнее время слухи активно связывают 31-летнего египтянина с саудовским «Аль-Иттихадом».

«Он хочет остаться здесь, и он останется здесь», - сказал Собослаи, чьи слова приводит CentreGoals.

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0. Мохамед Салах и Доминик Собослаи забили по голу.

Стоит добавить, что Салах забивал или отдавал результативный пас на партнёра по команде в каждом из 10 последних матчей Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах Доминик Собослаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
2
2.00 3.60 4.00
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
3
0
1.54 4.90 5.60
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
1
1.87 4.10 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
22:36 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Да, первый тайм был не очень»
22:10 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Слишком много пропустили»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы заслуживали победу»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый поздний победный гол в матчах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
21:01 · Англия. Премьер-лига
Только пять игроков в АПЛ забили с того сезона больше Эдегора – все они форварды
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» дома с 2017 года
20:29 · Англия. Премьер-лига
Райс забил дебютный гол за «Арсенал»
20:19 · Англия. Премьер-лига
35-летний Эванс снова сыграл за «Манчестер Юнайтед»
20:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал травму Александра-Арнольда
20:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп похвалил Салаха
19:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Все были на высоте»
19:17 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд повторил достижение ван Перси
19:11 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал разгромное от «Ливерпуля»
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» обменялись голами с разницей в минуту
18:49 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: «Всё прекрасно» 1
Все новости
Рекомендуем