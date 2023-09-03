​Собослаи: «Салах хочет остаться, и он останется»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о будущем звёздного нападающего Мохамеда Салаха. В последнее время слухи активно связывают 31-летнего египтянина с саудовским «Аль-Иттихадом».

«Он хочет остаться здесь, и он останется здесь», - сказал Собослаи, чьи слова приводит CentreGoals.

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0. Мохамед Салах и Доминик Собослаи забили по голу.

Стоит добавить, что Салах забивал или отдавал результативный пас на партнёра по команде в каждом из 10 последних матчей Премьер-лиги.