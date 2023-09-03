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Сунесс обеспокоен молчанием Салаха

03 Сентября 2023 • 18:40 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Астон Вилла
окончен

Бывший футболист и наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс обеспокоен молчанием Салаха, считая, что оно может быть предвестником его ухода из «Ливерпуля». Не секрет, что на Салаха идет настоящая охота со стороны Саудовской Аравии, и потому Сунесс хотел бы услышать от него четкое «нет» - но его-то как раз и не слышно...

- Салах флиртует с арабами. Ни он, ни его окружение так и не опубликовало четкого «нет» - что они не собираются в Саудовскую Аравию. Если бы они хотели остаться в «Ливерпуле», то такие слова были бы уже сказаны к настоящему моменту, - цитирует слова Сунесса итальянское новостное агентство ITASportPress.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Грэм Сунесс
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