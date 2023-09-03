​Салах совершал результативные действия в 10 последних матчах АПЛ

В воскресенье в матче четвёртого тура Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0. Автором одного из голов стал нападающий мерсисайдской команды Мохамед Салах.

Стоит отметить, что Салах забивал гол или делал результативный пас на партнёра в каждом из 10 последних матчей в Премьер-лиге. Как сообщает Opta, последним игроком АПЛ, который выдавал такую же серию, был сам Салах. С августа по декабрь 2021 года египтянин забивал или ассистировал в 15 играх чемпионата Англии.

Следующий матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Вулверхэмптона».