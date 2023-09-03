Фаулер: «Как фанат «Ливерпуля», я не хотел бы ухода Салаха»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер уверен в том, что египетский форвард Мохамед Салах уйдет из клуба, хотя и признается - он не хотел бы видеть этого.

- Я не хочу чтобы он уходил, как поклонник «Ливерпуля», я желаю самого лучшего клубу. Не думаю, что 150 миллионов хватят клубу, а также ему - потеря еще одного участия в Лиге чемпионов будет еще более сильным финансовым ударом для клуба, - цитирует слова Фаулера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Мохамед Салах выступает за английский клуб с 2017 года, до этого египетский нападающий успел поиграть в Швейцарии и Италии.