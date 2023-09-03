«Арабы получат Салаха» - Фаулер предупредил фанов «Ливерпуля»

С недавних пор работающий в Саудовской Аравии бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер уверен в том, что Мохамед Салах равно или поздно покинет клуб и будет выступать в Саудовской Аравии.

- Готовьтесь, чемпионат Саудовской Аравии закончится через неделю. И я более чем уверен в том, что египтянин Салах в итоге окажется в этом чемпионате. Помяните мои слова. Может, не в это трансферное окно, но скоро. Его хотят сделать лицом саудовского чемпионата, за ним идет отчаянная охота. А арабы всегда получают то, чего хотят, - цитирует Фаулера итальянское новостное агентство ITASportPress.