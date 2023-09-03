«Кристал Пэлас» «перестрелял» соперников из «Вулверхэмптона»

В четвёртом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» играл против «Вулверхэмптона». Хозяева чуть реже соперника контролировали мяч, но точно были острее впереди. На протяжении почти часа на табло горели нули, после чего Одсонн Эдуар размочил счет. Хван Хи-Чан восстановил равенство, а Эберечи Эзе принес лондонцам три очка - 2:1. Дубль Эдуара в концовке снял все вопросы. На 90-й минуте «волки» снова забили, но этого было мало.

«Кристал Пэлас» настиг «Арсенал» на шестом месте с 7 очками, у противника три пункта.