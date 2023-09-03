«Кристал Пэлас» «перестрелял» соперников из «Вулверхэмптона»

В четвёртом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» играл против «Вулверхэмптона». Хозяева чуть реже соперника контролировали мяч, но точно были острее впереди. На протяжении почти часа на табло горели нули, после чего Одсонн Эдуар размочил счет. Хван Хи-Чан восстановил равенство, а Эберечи Эзе принес лондонцам три очка - 2:1. Дубль Эдуара в концовке снял все вопросы. На 90-й минуте «волки» снова забили, но этого было мало.
«Кристал Пэлас» настиг «Арсенал» на шестом месте с 7 очками, у противника три пункта.
Протокол игры
|(1:0) Эдуар Одсонн56'
|65'Хи-Чан Хван (1:1)
|(2:1) Эзе Эберечи78'
|(3:1) Эдуар Одсонн84'
|90'Кунья Матеус (3:2)
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл• 52'Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Хефферсон Лерма•Айю Джордан•Эзе Эберечи•Шлупп Джеффри71' (Матета Жан-Филипп (71') •Эдуар Одсонн90' (Хьюз Уилл (90')
Са Жозе•Семеду Нелсон• 24'Доусон Крэйг•Килман Макс•Аит-Нури Раян 27'82' (Буэно Уго (82') •Сарабия Пабло60' (Хи-Чан Хван (60') •Гомес Жоао 55'81' (Калайджич Саша (81') •Лемина Марио•Нету Педру•Кунья Матеус•Силва Фабио73' (Траоре Бубакар (73')
03 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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