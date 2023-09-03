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«Кристал Пэлас» «перестрелял» соперников из «Вулверхэмптона»

03 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать
Кристал Пэлас
3:2
Вулверхэмптон
окончен

В четвёртом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» играл против «Вулверхэмптона». Хозяева чуть реже соперника контролировали мяч, но точно были острее впереди. На протяжении почти часа на табло горели нули, после чего Одсонн Эдуар размочил счет. Хван Хи-Чан восстановил равенство, а Эберечи Эзе принес лондонцам три очка - 2:1. Дубль Эдуара в концовке снял все вопросы. На 90-й минуте «волки» снова забили, но этого было мало.

«Кристал Пэлас» настиг «Арсенал» на шестом месте с 7 очками, у противника три пункта.

Протокол игры  
Кристал Пэлас3:2Вулверхэмптон
(1:0) Эдуар Одсонн56'  
  65'Хи-Чан Хван (1:1)
(2:1) Эзе Эберечи78'  
(3:1) Эдуар Одсонн84'  
  90'Кунья Матеус (3:2)
Джонстон СэмУорд Джоэл  52'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре ШейкХефферсон ЛермаАйю ДжорданЭзе ЭберечиШлупп Джеффри 71' (Матета Жан-Филипп ( 71') Эдуар Одсонн 90' (Хьюз Уилл ( 90')
Запасные: Рак-Сакьи ДжесуранТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроАхамада НауируКлайн НатаниэльРичардс КрисХендерсон Дин
Са ЖозеСемеду Нелсон  24'Доусон КрэйгКилман МаксАит-Нури Раян  27' 82' (Буэно Уго ( 82') Сарабия Пабло 60' (Хи-Чан Хван ( 60') Гомес Жоао  55' 81' (Калайджич Саша ( 81') Лемина МариоНету ПедруКунья МатеусСилва Фабио 73' (Траоре Бубакар ( 73')
Запасные: Nathan FrazerГомеш ТотиДоэрти МэттБентли ДаниелEnso Gonzalez
03 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Вулверхэмптон Кристал Пэлас
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