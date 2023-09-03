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«Ливерпуль» устроил разгром «Астон Вилле»

03 Сентября 2023 • 17:56 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Астон Вилла
окончен

После натужной победы над «Ньюкаслом» «Ливерпуль» играл против ещё одного участника еврокубков, «Астон Виллы». Здесь команда Юргена Клоппа доминировала и заслуженно победила. Уже после первого углового Доминик Собослаи с линии штрафной в касание пробил под правую штангу - 1:0. В середине тайма Дарвин Нуньес плотно пробил, мяч попал в штангу, ногу Мэтти Кэша и в сетку. Сразу после перерыва у «красных» прошел еще один корнер, после подачи полет мяча был продлен дальше, и Мохамед Салах с метра не промахнулся - 3:0.

«Ливерпуль» с 10 очками делит второе место, соперник - на экваторе с 6 баллами.

Протокол игры  
Ливерпуль3:0Астон Вилла
(1:0) Собослаи Доминик3'  
(2:0) Кэш Мэтти22'  
(3:0) Салах Мохамед55'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 72' (Куанса Джарелл ( 72') Матип ЖоэльГомес ДжоРобертсон ЭндрюСобослаи ДоминикМакаллистер Алексис 87' (Эндо Ватару ( 87') Джонс Кёртис 65' (Жота Диогу ( 65') Салах МохамедНуньес Дарвин 65' (Гакпо Коди ( 65') Диас Луис 65' (Эллиотт Харви ( 65')
Запасные: Доак БенКеллехер КаомхинЦимикас КостасБайчетич Стефан
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего Сантос 19' (Бэйли Леон ( 19'Дзаньоло Николо 65') Торрес Пау IIКэш МэттиДинь ЛюкаКамара Бубакар I  26'Соарес Дуглас 73' (Дуран Джон ( 73') Диаби МуссаМакгинн ДжонУоткинс Олли 73' (Тилеманс Юри ( 73')
Запасные: Келлиман ОмариЛенгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумДендонкер Леандер
03 сентября. Стадион "Энфилд".

 

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Ливерпуль Астон Вилла
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