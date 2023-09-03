«Ливерпуль» устроил разгром «Астон Вилле»

После натужной победы над «Ньюкаслом» «Ливерпуль» играл против ещё одного участника еврокубков, «Астон Виллы». Здесь команда Юргена Клоппа доминировала и заслуженно победила. Уже после первого углового Доминик Собослаи с линии штрафной в касание пробил под правую штангу - 1:0. В середине тайма Дарвин Нуньес плотно пробил, мяч попал в штангу, ногу Мэтти Кэша и в сетку. Сразу после перерыва у «красных» прошел еще один корнер, после подачи полет мяча был продлен дальше, и Мохамед Салах с метра не промахнулся - 3:0.
«Ливерпуль» с 10 очками делит второе место, соперник - на экваторе с 6 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Собослаи Доминик3'
|(2:0) Кэш Мэтти22'
|(3:0) Салах Мохамед55'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент72' (Куанса Джарелл (72') •Матип Жоэль•Гомес Джо•Робертсон Эндрю•Собослаи Доминик•Макаллистер Алексис87' (Эндо Ватару (87') •Джонс Кёртис65' (Жота Диогу (65') •Салах Мохамед•Нуньес Дарвин65' (Гакпо Коди (65') •Диас Луис65' (Эллиотт Харви (65')
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри•Карлос Диего Сантос19' (Бэйли Леон (19'•Дзаньоло Николо65') •Торрес Пау II•Кэш Мэтти•Динь Люка•Камара Бубакар I• 26'Соарес Дуглас73' (Дуран Джон (73') •Диаби Мусса•Макгинн Джон•Уоткинс Олли73' (Тилеманс Юри (73')
03 сентября. Стадион "Энфилд".
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