«Ливерпуль» устроил разгром «Астон Вилле»

После натужной победы над «Ньюкаслом» «Ливерпуль» играл против ещё одного участника еврокубков, «Астон Виллы». Здесь команда Юргена Клоппа доминировала и заслуженно победила. Уже после первого углового Доминик Собослаи с линии штрафной в касание пробил под правую штангу - 1:0. В середине тайма Дарвин Нуньес плотно пробил, мяч попал в штангу, ногу Мэтти Кэша и в сетку. Сразу после перерыва у «красных» прошел еще один корнер, после подачи полет мяча был продлен дальше, и Мохамед Салах с метра не промахнулся - 3:0.

«Ливерпуль» с 10 очками делит второе место, соперник - на экваторе с 6 баллами.