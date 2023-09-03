​«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очный матч

В главном матче четвёртого тура Премьер-лиги Англии сразятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник «канониров» Микель Артета решил включить в стартовый состав таких игроков: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Онана, Уан-Биссака, Линделоф, Мартинес, Далот, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.