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​«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очный матч

03 Сентября 2023 • 17:34 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.80 X 4.05 2 4.30
Через 0 ч. 12 мин.

В главном матче четвёртого тура Премьер-лиги Англии сразятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник «канониров» Микель Артета решил включить в стартовый состав таких игроков: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Онана, Уан-Биссака, Линделоф, Мартинес, Далот, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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