Защитник «Кристал Пэлас» повторил рекорд клуба по количеству матчей в АПЛ

В четвертом туре английского чемпионата лондонкий «Кристал Пэлас» сражается с «Вулверхэмптоном», и это 273-я игра в высшей лиге английского футбола в составе «орлов» для защитника клуба Джоэля Уорда.

По этому показателю он сравнял клубный рекорд, который пока что делит с Уилфридом Заха. Однако тот уже не сможет улучшить свой послужной список в силу трансфера в турецкий «Галатасарай». А вот Уорд уже в следующем матче сможет поставить новый рекорд клуба.

Следить за событиями игры между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции.