Руководители «Барселоны» недовольны своими коллегами из «Манчестер Сити». Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, поводом стал ряд инцидентов, которые произошли в летнее трансферное окно. Так, например, на «Камп Ноу» считают, что в Манчестере не восприняли всерьёз их предложение по трансферу Бернарду Силвы. Игрок в итоге продлил контракт с «горожанами», хотя изначально хотел оказаться в «Барселоне».

Также «Барселона» недовольна тем, что «Манчестер Сити» пытался заполучить некоторых молодых талантов каталонцев. Очевидно, что в отношениях между клубами возникло напряжение.