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Матч против «Астон Виллы» стал трёхсотым для Клоппа в АПЛ

03 Сентября 2023 • 16:35 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Астон Вилла
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проводит свой 300-й матч в Английской премьер-лиге.

В эти минуты «Ливерпуль» принимает на своем поле «Астон Виллу» в рамках четвертого тура АПЛ. Этот поединок является юбилейным (300) для немецкого наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, который возглавляет команду с 2015 года.

На данный момент на счету Клоппа 187 побед в чемпионате Англии, 69 ничьих и 43 поражения.

За всеми событиями матча «Ливерпуля» с «Астон Виллой» вы можете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Контракт Клоппа с «красными» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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