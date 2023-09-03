Матч против «Астон Виллы» стал трёхсотым для Клоппа в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проводит свой 300-й матч в Английской премьер-лиге.
В эти минуты «Ливерпуль» принимает на своем поле «Астон Виллу» в рамках четвертого тура АПЛ. Этот поединок является юбилейным (300) для немецкого наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, который возглавляет команду с 2015 года.
На данный момент на счету Клоппа 187 побед в чемпионате Англии, 69 ничьих и 43 поражения.
За всеми событиями матча «Ливерпуля» с «Астон Виллой» вы можете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.
Контракт Клоппа с «красными» рассчитан до лета 2026 года.
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