Собослаи впервые отличился за «Ливерпуль»

Сейчас проходит матч четвертого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Астон Виллой».

На третьей минуте венгерский полузащитник «мерсисайдцев» Доминик Собослаи открыл счёт в матче после удачного навеса Трента Александера-Арнольда. Этот гол стал первым для 22-летнего футболиста в составе «Ливерпуля».

Напомним, что Собослаи пополнил ряды команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно, перейдя из немецкого «РБ Лейпцига» за 70 миллионов евро.

Прямая текстовая трансляция матча «Ливерпуль» - «Астон Вилла» проходит на сайте LiveResult.ru.