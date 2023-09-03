​«Ливерпуль» выбрал состав на матч с «Астон Виллой»

В одном из воскресных матчей четвёртого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Астон Виллу». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Матип, Робертсон, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Диас, Нуньес, Салах.

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал семь очков.