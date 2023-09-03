​Льорис объяснил, почему отказал «Ницце»

Ещё в июле «Тоттенхэм» объявил о том, что голкипер Уго Льорис будет искать себе новую команду. Перед закрытием летнего трансферного окна в топ-лигах 36-летний вратарь мог вернуться в «Ниццу», но отказался. Льорис дал комментарий на этот счёт.

«Мне звонил агент за час до закрытия трансферного окна. Болельщики и команда заслуживают лучшего, чем быстрое решение по телефону без чёткого понимания проекта. «Ницца» - мой клуб, мой город и моя кровь», - сказал Льорис, чьи слова приводит Nuce-Matin.

Уго Льорис является воспитанником «Ниццы». В 2008 году именно из этого клуба вратарь переходил в «Лион». А в 2012 году Льорис перебрался из стана «ткачей» в «Тоттенхэм».