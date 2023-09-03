​У Тухеля спросили, может ли «Бавария» вернуться за Палиньей зимой

В летнее трансферное окно полузащитник Жоау Палинья мог сменить «Фулхэм» на «Баварию», но трансфер сорвался. Рулевой мюнхенской команды Томас Тухель получил вопрос о том, может ли клуб попробовать подписать Палинью зимой.

«На этот счёт нет новой информации, и сейчас нет смысла об этом думать. Он играет за «Фулхэм», а мы играем здесь без него. Не знаю, может ли всё измениться. Никто не может предсказать», - сказал Тухель журналистам.

Жоау Палинье летом исполнилось 28 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока национальной сборной Португалии в 40 миллионов евро.