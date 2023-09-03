Почеттино: Мудрик — талантливый футболист

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике команды Михаиле Мудрике.

«Безусловно, это талантливый футболист, но он должен уверенно себя чувствовать. Пока он не может тренироваться стабильно, у него регулярно возникают проблемы. Но мы хотим помочь ему, чтобы он окреп. Тогда он сможет показывать хорошую игру», — цитирует Почеттино Football London.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

После четырех туров «Челси» находится на 11-й строчке в чемпионате Англии, набрав четыре очка.