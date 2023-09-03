​Тьяго Силва ответил фанату «Челси», который призвал исключить его из состава

В субботу «Челси» огорчил фанатов домашним поражением от «Ноттингем Форест» (0:1). После игры один из болельщиков лондонской команды сделал в социальных сетях публикацию, в которой призвал исключить Тьяго Силву из стартового состава.

«Играть с Тьяго становится проблемой, потому что нам приходится использовать пять защитников, чтобы втиснуть его в состав. Играя с четырьмя защитниками, мы бы лучше двигались впереди и не сильно потеряли бы сзади. Ничего, кроме уважения к Тьяго, но я думаю, что в данный момент нам было бы лучше без него», - написал фанат.

38-летний Тьяго Силва увидел эту публикацию и ответил на неё.

«Если присмотреться, то мы играем в четыре защитника, дружище. Нет ничего страшного в том, чтобы сказать, что я тоже несу ответственность за поражение. Можете давить на меня, вчера с этим не было проблем», - написал бразилец.