Ван де Бек может уйти из «Манчестер Юнайтед» в турецкий клуб – переговоры продолжаются

Полузащитник Донни ван де Бек ещё может покинуть «Манчестер Юнайтед». В последний день летнего трансферного окна в Англии «красные дьяволы» отклонили предложение «Галатасарая» по аренде 26-летнего нидерландца за 1 миллион фунтов (1,17 миллиона евро). Тем не менее, «львы» продолжают переговоры по ван де Беку с грандом Премьер-лиги, о чём рассказывает Daily Mail. Трансферное окно в Турции будет открыто до средины сентября.

Действующий контракт Донни ван де Бека на «Олд Траффорд» рассчитан до конца июня 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 13 миллионов евро.