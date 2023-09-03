​Новички «Манчестер Юнайтед» выбрали номера

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте разместил информацию о том, под какими номерами будут выступать новички команды. Нападающий Расмус Хёйлунн, который готов дебютировать в игре против «Арсенала», выбрал себе номер 11.

Голкипер Алтай Байиндыр будет выступать за «красных дьяволов» под номером 1. Защитник Серхио Регилон взял номер 15, а вернувшийся в команду Джонни Эванс – номер 35.

Также отмечается, что Алехандро Гарначо сменил номер 49 на номер 17.

Номер Софьяна Амрабата будет объявлен после того, как «Манчестер Юнайтед» завершит регистрацию марокканского полузащитника.

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