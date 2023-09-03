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​Новички «Манчестер Юнайтед» выбрали номера

03 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.80 X 4.05 2 4.30
Через 3 ч. 0 мин.

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте разместил информацию о том, под какими номерами будут выступать новички команды. Нападающий Расмус Хёйлунн, который готов дебютировать в игре против «Арсенала», выбрал себе номер 11.

Голкипер Алтай Байиндыр будет выступать за «красных дьяволов» под номером 1. Защитник Серхио Регилон взял номер 15, а вернувшийся в команду Джонни Эванс – номер 35.

Также отмечается, что Алехандро Гарначо сменил номер 49 на номер 17.

Номер Софьяна Амрабата будет объявлен после того, как «Манчестер Юнайтед» завершит регистрацию марокканского полузащитника.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед».

 


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Серхио Регилон Алехандро Гарначо Расмус Хёйлунн Алтай Байиндыр
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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