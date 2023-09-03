Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган — болельщикам «Челси»: «Вам просто нужно потрать ещё один миллиард фунтов на 30 футболистов»

03 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать (1)
Челси
0:1
Ноттингем Форест
окончен

Известный журналист и поклонник лондонского «Арсенала» Пирс Морган оценил результаты «Челси» на старте нового сезона АПЛ.

«Не паникуйте, болельщики «Челси» — вам просто нужно потрать еще один миллиард фунтов на 30 футболистов, которые бегают по кругу, как цыплята без мозгов, и понятия не имеют, что им нужно делать на поле», — написал Морган на своей страничке в социальной сети.

Напомним, «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата Англии «Ноттингем Форест» (0:1) в рамках четвертого тура.

На данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего четыре очка.

Стоит сказать, что минувшим летом «Челси» приобрел девять новых футболистов, потратив на трансферы 464 миллиона евро. Это больше, чем потратили все клубы Ла Лиги вместе взятые (440 млн евро).        

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Пирс Морган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
03 Сентября 2023 в 13:47
Хе ..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.09.23 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.00 3.60 4.00
Видео
03.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.54 4.90 5.60
Видео
03.09.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 4.10 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
15:08 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» выбрал состав на матч с «Астон Виллой»
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Льорис объяснил, почему отказал «Ницце»
14:44 · Англия. Премьер-лига
​У Тухеля спросили, может ли «Бавария» вернуться за Палиньей зимой
14:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Мудрик — талантливый футболист
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва ответил фанату «Челси», который призвал исключить его из состава
13:41 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может уйти из «Манчестер Юнайтед» в турецкий клуб – переговоры продолжаются
13:32 · Англия. Премьер-лига
​Новички «Манчестер Юнайтед» выбрали номера
13:32 · Англия. Премьер-лига
Морган — болельщикам «Челси»: «Вам просто нужно потрать ещё один миллиард фунтов на 30 футболистов» 1
12:14 · Англия. Премьер-лига
Невилл не верит, что Глейзеры снимут с продажи «Манчестер Юнайтед» 2
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ноттингем Форест» согласовали трансфер Чалобы, однако футболист отказался от перехода
11:18 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я могу понять фанатов «Челси», они привыкли к хорошим результатам» 2
10:13 · Англия. Премьер-лига
Булыкин считает, что у «Арсенала» будет преимущество в матче с «Манчестер Юнайтед» 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
Мудрик стал худшим игроком «Челси» в матче с «Ноттингем Форест» 1
09:15 · Англия. Премьер-лига
Хави — о Фати: «Главная цель — чтобы он вернулся и добился успеха в «Барселоне»
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет продан в этом году слухи
Все новости
Рекомендуем