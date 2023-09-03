Морган — болельщикам «Челси»: «Вам просто нужно потрать ещё один миллиард фунтов на 30 футболистов»

Известный журналист и поклонник лондонского «Арсенала» Пирс Морган оценил результаты «Челси» на старте нового сезона АПЛ.

«Не паникуйте, болельщики «Челси» — вам просто нужно потрать еще один миллиард фунтов на 30 футболистов, которые бегают по кругу, как цыплята без мозгов, и понятия не имеют, что им нужно делать на поле», — написал Морган на своей страничке в социальной сети.

Напомним, «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата Англии «Ноттингем Форест» (0:1) в рамках четвертого тура.

На данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего четыре очка.

Стоит сказать, что минувшим летом «Челси» приобрел девять новых футболистов, потратив на трансферы 464 миллиона евро. Это больше, чем потратили все клубы Ла Лиги вместе взятые (440 млн евро).