Невилл не верит, что Глейзеры снимут с продажи «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на информацию о вероятном снятии «красных дьяволов» с продажи.

«Я не верю, что Глейзеры не будут ничего делать. Они должны что-то сделать. У них закончились деньги. Финансовое положение в очень плохом состоянии. Им нужны инвестиции», — написал Невилл на своей страничке в социальной сети.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», приняла решение снять клуб с продажи из-за отсутствия достойных предложений. Отмечалось, что бизнесмены могут вернуться к продаже команды в 2025 году.

На данный момент подопечные Эрика тен Хага занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе шесть очков за три игры.