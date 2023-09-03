«Челси» и «Ноттингем Форест» согласовали трансфер Чалобы, однако футболист отказался от перехода

Защитник «Челси» Трево Чалоба отказался от перехода в «Ноттингем Форест» в последний день летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились о сделке, однако сам футболист решил остаться в «Челси» после того, как сорвался его переход в мюнхенскую «Баварию». Отмечается, что сумма трансфера могла составить 25 миллионов фунтов (примерно 29,2 миллионов евро).

Отметим, что Чалоба является воспитанником «Челси». В общей сложности в составе «синих» 24-летний защитник провёл 63 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.