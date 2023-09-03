«Манчестер Сити» работает над продлением трудового соглашения с главным бомбардиром команды Эрлингом Холанном.

Как стало известно Mirror, английский гранд намерен практически в два раза увеличить оклад футболиста, чтобы другие клубы не смогли переманить его. По сведениям источника, новая заработная плата Холанна в «Манчестер Сити» составит порядка 700 тысяч евро в неделю (8,4 млн евро в год).

Норвежский форвард перебрался в «Манчестер Сити» летом прошлого года, подписав контракт до 2027 года. В нынешнем сезоне 23-летний Холанн забил шесть голов в четырех матчах Английской премьер-лиги, а также отдал один голевой пас.