Почеттино: «Я могу понять фанатов «Челси», они привыкли к хорошим результатам»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свист болельщиков команды после поражения от «Ноттингем Форест» (0:1) в четвёртом туре АПЛ.

«Я могу понять фанатов, они привыкли к хорошим результатам и хотят видеть победы команды при хорошей игре. Да, мы не демонстрируем великолепную игру, но, считаю, команда сыграла неплохо», — приводит слова Почеттино Football London.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать четыре очка в четырех турах.

В следующем туре «синие» на выезде сойдутся в поединке с «Борнмутом». Встреча пройдет 17 сентября после паузы на международные матчи.