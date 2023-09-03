Булыкин считает, что у «Арсенала» будет преимущество в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура АПЛ, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По мнению эксперта, «канониры» будут иметь небольшое преимущество над своим соперником благодаря тому, что игра состоится в Лондоне.

«Мне кажется, между этими командами будет равная игра, но так как «Арсенал» играет дома, у него есть небольшое преимущество», — приводит слова Булыкина Sport24.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 3 сентября. Начало — в 18:30 по московскому времени. Напомним, что на данный момент «канониры» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая десятых манкунианцев на одно очко.