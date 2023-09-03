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Мудрик стал худшим игроком «Челси» в матче с «Ноттингем Форест»

03 Сентября 2023 • 09:19 Комментировать (1)
Челси
0:1
Ноттингем Форест
окончен

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил самую низкую оценку по итогам матча четвёртого тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (0:1).

По данным портала Sofascore, 22-летний хавбек сыграл на 6,3 балла — это худший результат среди игроков «Челси» наравне с форвардом команды Николасом Джексоном, который получил такую же оценку.

Стоит сказать, что Джексон провел на поле все 90 минут, а Мудрик вышел на замену только на 77-й минуте матча.

На данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав за четыре тура всего четыре очка.

В следующем туре «Челси» будет гостить у «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик Николас Джексон
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Комментарии (1)
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Fan from Stamford Bridg
03 Сентября 2023 в 11:26
В следующем сезоне вы увидите другого Мудрика) Бьет рекорды - как и обещал)))
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