Мудрик стал худшим игроком «Челси» в матче с «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил самую низкую оценку по итогам матча четвёртого тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (0:1).

По данным портала Sofascore, 22-летний хавбек сыграл на 6,3 балла — это худший результат среди игроков «Челси» наравне с форвардом команды Николасом Джексоном, который получил такую же оценку.

Стоит сказать, что Джексон провел на поле все 90 минут, а Мудрик вышел на замену только на 77-й минуте матча.

На данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав за четыре тура всего четыре очка.

В следующем туре «Челси» будет гостить у «Борнмута».