Самые крупные трансферы Европы лета-2023: Часть 1

В основных европейских чемпионатах завершилось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» традиционно подводит его итоги.

Этим летом крупные трансферы происходили не только в Европе, но и в Саудовской Аравии. Однако мы решили её оставить за скобками в этом рейтинге. Во-первых, в арабской стране ещё открыт период дозаявок. Во-вторых, покупки местных клубов – это пока эксцесс. Стоимость трансферов указана согласно данным портала Transfermarkt.

Список именно топ-20 самых дорогих трансферов лета в Европе нельзя составить, потому что сразу три перехода его замкнули бы, поэтому последнее место, которое разделено, мы просто объединим:

Игрок Откуда Куда Стоимость Усман Дембеле «Барселона» (Испания) «ПСЖ» (Франция) 50 млн евро Ким Мин-Джэ «Наполи» (Италия) «Бавария» (Германия) 50 млн евро Матеус Кунья «Атлетико» Мадрид (Испания) «Вулверхэмптон» (Англия) 50 млн евро

Андре Онана

Куда: «Интер» (Италия);

Откуда: «Манчестер Юнайтед» (Англия);

Стоимость: 52,5 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» нуждался в современном вратаре, так как Давид де Хеа совсем не умеет играть ногами. Более того, испанец в последние годы регулярно допускал ошибки непосредственно в воротах. Нельзя сказать, что Онана идеал в надёжности, зато он здорово действует в поле. Его качества в этой роли отмечал даже Хосеп Гвардиола после финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Камерунец во многом свои навыки развил именно под руководством Эрика тен Хага ещё в «Аяксе», так что наставник получил игрока, который ему хорошо знаком, что тоже сыграло свою роль. Африканцу 27 лет, то есть он может на долгий срок закрыть для «МЮ» проблему с голкипером.

Бреннан Джонсон

Куда: «Тоттенхэм» (Англия);

Откуда: «Ноттингем Форест» (Англия);

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Стоимость: 55 млн евро.

Типичный трансфер для рейтинга самых дорогих приобретений последних лет. Внутренний английский переход игрока, о котором в массе своей любители футбола даже не знают. 22-летний валлиец в прошлом сезоне в 38 матчах за «лесников» забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Результат не великий, но в «Тоттенхэме» этого посчитали достаточным, чтобы заплатить за игрока больше половины суммы, вырученной за продажу Гарри Кейна. Хотя всё же удивительно, что Джонсон обошёлся «шпорам» дороже Джеймса Мэддисона, который, кажется, котируется выше.

Мусса Диаби

Куда: «Астон Вилла» (Англия);

Откуда: «Байер» (Германия);

Стоимость 55 млн евро.

Французский вингер давно находился в шорт-листах многих клубов, и теперь наконец-то трансфер состоялся. Правда, Диаби перебрался не в топ-команду, а в «Астон Виллу». Бирмингемцы пытаются всеми силами собрать коллектив, чтобы ввязаться в борьбу за места в еврокубках, а то и в Лиге чемпионов. По данным СМИ, у Диаби был выбор между «Астон Виллой» и выгодным контрактом в Саудовской Аравии. Француз предпочёл Премьер-лигу, что доказывает его желание развиваться со спортивной точки зрения. Учитывая, что Диаби всего 24 года, он ещё может успеть многого достичь, если будет прогрессировать.

Жереми Доку

Куда: «Манчестер Сити» (Англия);

Откуда: «Ренн» (Франция);

Стоимость: 60 млн евро.

На бумаге этот переход выглядит несколько удивительным. Про талант Жереми Доку говорят давно, он отличается хорошим дриблингом, и его знают. Тем не менее его нельзя назвать грозным игроком группы атаки. За 92 матча в составе «Ренна» во всех турнирах он забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Прошлый сезон прорывным тоже не был – 7 точных ударов и 4 результативных паса в 35 встречах. С другой стороны, Доку всего 21 год, так что пока рано его судить чисто по статистике. Однако надо признать, что «Манчестер Сити» отдал немалые деньги за перспективу, надеясь, что бельгиец оправдает авансы. Возможно, это шаг Хосепа Гвардиолы к обновлению «горожан».

Мануэль Угарте

Куда: «ПСЖ» (Франция);

Откуда: «Спортинг» Лиссабон (Португалия);

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Стоимость:60 млн евро.

Этим летом «ПСЖ» постарался перестроить команду, чтобы добавить ей баланса, и важным звеном в новом коллективе должен стать уругвайский опорный полузащитник. Мануэлю Угарте 22 года. За два с половиной сезона в Португалии он добился серьёзного прогресса и попал на радары многих топ-клубов. Угарте был в сфере интересов «Ливерпуля» и «Челси», но «ПСЖ» перебил предложения английский клубов. В составе французского клуба уругваец должен стать важнейшим игроком в опорной зоне команды, и наверняка Луис Энрике будет делать ставку на новичка. Для «Спортинга» Угарте стал вторым в списке самых дорогих продаж клуба за всю историю, уступив только Бруну Фернандешу.

Кристофер Нкунку

Куда: «Челси» (Англия);

Откуда: «Лейпциг» (Германия);

Стоимость: 60 млн евро.

Переход француза был согласован ещё по ходу прошлого сезона. Нкунку в своём составе хотели видеть многие клубы, но «Челси» согласился выплатить довольно серьёзную компенсацию, пока остальные размышляли. Главный вопрос заключается в том, где Нкунку будет играть. В «Лейпциге» он действовал в атаке, но в Англии ему будет сложновато играть в этой роли. Если же смотреть на футболистов, которые могут действовать позади центрфорварда, то там у «Челси» выбор и так довольно большой. Нет сомнений, что Нкунку – сильный футболист, но есть сомнения, что он сумеет показать себя в Англии. Что касается «Лейпцига», то немецкой клуб вновь выступил в качестве продающего своего лидера, что немного расстраивает. С таким подходом «красные быки» не смогут составить конкуренцию «Баварии» внутри Германии, хотя ещё недавно казалось, что с деньгами «Ред Булл» это вполне возможно.

Сезон-2022/23 Игры Голы Голевые передачи Жёлтые карточки Бундеслига 25 16 6 4 Лига чемпионов 7 3 1 1 Кубок Германии 3 3 1 2 Суперкубок Германии 1 1 1 0

Сандро Тонали

Куда: «Ньюкасл» (Англия);

Откуда: «Милан» (Италия);

Стоимость: 64 млн евро.

Пожалуй, самый эмоциональный трансфер случился с участием итальянца. Сандро Тонали с детства мечтал играть за «Милан» и не собирался уходить, но руководство «россонери» объявило хавбеку, что он продан для решения финансовых задач клуба. Тонали был этим очень расстроен, но ему ничего не оставалось, как уйти в «Ньюкасл», который согласился выплатить за хавбека 64 млн евро. Полузащитник стал самым дорогим итальянцем в истории. «Ньюкасл», который пробился в Лигу чемпионов, получил серьёзное усиление в лице Тонали, которому всего 23 года. Думается, хавбеку по силам помочь «сорокам» и успешно сыграть в главном еврокубке, и побороться в Премьер-лиге за сохранение места в топ-4. Для самого Тонали переезд в Англию – это, конечно, тоже шаг наверх по сравнению с Серией А. И всё же жалко, что детская мечта полузащитника была разбита из-за денег.

Самые дорогие итальянские футболисты

Игрок Куда Откуда Стоимость ; Сезон Сандро Тонали «Ньюкасл» (Англия) «Милан» (Италия) 64 млн евро 2023/24 Жоржиньо «Челси» (Англия) «Наполи» (Италия) 57 млн евро 2018/19 Джанлуиджи Буффон «Ювентус» (Италия) «Парма» (Италия) 52,88 млн евро 2001/02 Кристиан Вьери «Интер» (Италия) «Лацио» (Италия) 46,46 млн евро 1999/00