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Хави — о Фати: «Главная цель — чтобы он вернулся и добился успеха в «Барселоне»

03 Сентября 2023 • 09:15 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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Через 9 ч. 35 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о переходе нападающего каталонского клуба Ансу Фати в «Брайтон» на правах аренды.

По словам специалиста, в «Барселоне» рассчитывают на возвращение своего воспитанника, видя в нём будущее «сине-гранатовых».

«У него есть ощущение, что он должен играть, и цель состоит в том, чтобы он вернулся. Он продолжает оставаться наследием клуба, цель — чтобы он вернулся и добился успеха в «Барселоне», — цитирует Хави Sport.es.

В текущем сезоне 20-летний Фати успел провести за «Барселону» три игры, не отметившись в них результативными действиями. В общей сложности в футболке испанского клуба вингер забил 29 голов и отдал 10 результативных передач в 112 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Брайтон Ансу Фати
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