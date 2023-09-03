Хави — о Фати: «Главная цель — чтобы он вернулся и добился успеха в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о переходе нападающего каталонского клуба Ансу Фати в «Брайтон» на правах аренды.

По словам специалиста, в «Барселоне» рассчитывают на возвращение своего воспитанника, видя в нём будущее «сине-гранатовых».

«У него есть ощущение, что он должен играть, и цель состоит в том, чтобы он вернулся. Он продолжает оставаться наследием клуба, цель — чтобы он вернулся и добился успеха в «Барселоне», — цитирует Хави Sport.es.

В текущем сезоне 20-летний Фати успел провести за «Барселону» три игры, не отметившись в них результативными действиями. В общей сложности в футболке испанского клуба вингер забил 29 голов и отдал 10 результативных передач в 112 матчах.