Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», снимет клуб с продажи.

Как утверждает Daily Mail, никто не смог предложить Глейзерам ту сумму, которую они запрашивали за английский гранд – 11,67 млрд евро. Сообщается, что реакция фанатов «Манчестер Юнайтед» будет негативной, но Глейзерам до этого нет никакого дела.

По данным источника, бизнесмены надеются, что в ближайшие два года главный тренер команды Эрик тен Хаг сможет привести «красных дьяволов» к титулам, благодаря которым цена на клуб возрастет. Отмечается, что Глейзеры предпримут новую попытку продажи «Манчестер Юнайтед» в 2025 году.