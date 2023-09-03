Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может стать свободным агентом.

Француз не пригодился новому рулевому «шпор» Анге Постекоглу, поэтому клуб исключил 36-летнего игрока из состава и выставил его на трансфер. Интерес к Льорису проявляли «Лацио», «Рома» и «Ньюкасл», однако вратарь так и не договорился ни с одним из претендентов до закрытия трансферного окна. По данным Football Insider, теперь в «Тоттенхэме» рассматривают возможность досрочного расторжения контракта ветерана, поскольку шансы на его переход в другой клуб до зимы крайне невелики.

Трудовой договор Уго Льориса рассчитан до конца текущего сезона.