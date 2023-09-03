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«Тоттенхэм» подумывает о расторжении контракта с Льорисом слухи

03 Сентября 2023 • 04:09 Комментировать
Тоттенхэм
...
Шеффилд Юнайтед
16.09 17:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может стать свободным агентом.

Француз не пригодился новому рулевому «шпор» Анге Постекоглу, поэтому клуб исключил 36-летнего игрока из состава и выставил его на трансфер. Интерес к Льорису проявляли «Лацио», «Рома» и «Ньюкасл», однако вратарь так и не договорился ни с одним из претендентов до закрытия трансферного окна. По данным Football Insider, теперь в «Тоттенхэме» рассматривают возможность досрочного расторжения контракта ветерана, поскольку шансы на его переход в другой клуб до зимы крайне невелики.

Трудовой договор Уго Льориса рассчитан до конца текущего сезона.

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Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
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