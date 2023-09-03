Доку: «Холанн забивает всё»

Вингер Жереми Доку ответил на вопросы журналистов после дебюта за «Манчестер Сити».

В конце августа 21-летний футболист пополнил ряды «горожан», перебравшись из «Ренна» за 60 млн евро. В субботу бельгиец провёл свой первый матч в новой команде, выйдя в стартовом составе и отыграв до 76-й минуты. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» благодаря хет-трику Эрлинга Холанна (5:1).

«Конечно, я немного нервничал. Но это нормально, ведь это мой первый матч за такой большой клуб. Я отдал все силы.

Холанн? Играть с ним очень легко – он забивает всё! Ему не требуется много моментов, чтобы поразить ворота. В сегодняшней непростой игре его три гола пришлись очень кстати», – цитирует City Zone Доку.