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Доку: «Холанн забивает всё»

03 Сентября 2023 • 03:02 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Фулхэм
окончен

Вингер Жереми Доку ответил на вопросы журналистов после дебюта за «Манчестер Сити».

В конце августа 21-летний футболист пополнил ряды «горожан», перебравшись из «Ренна» за 60 млн евро. В субботу бельгиец провёл свой первый матч в новой команде, выйдя в стартовом составе и отыграв до 76-й минуты. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» благодаря хет-трику Эрлинга Холанна (5:1).

«Конечно, я немного нервничал. Но это нормально, ведь это мой первый матч за такой большой клуб. Я отдал все силы.

Холанн? Играть с ним очень легко – он забивает всё! Ему не требуется много моментов, чтобы поразить ворота. В сегодняшней непростой игре его три гола пришлись очень кстати», – цитирует City Zone Доку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Жереми Доку
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