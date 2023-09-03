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Эван Фергюсон повторил достижение Фабрегаса в АПЛ

03 Сентября 2023 • 02:44 Комментировать
Брайтон
3:1
Ньюкасл
окончен

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон привлёк внимание общественности хет-триком в ворота «Ньюкасла».

18-летний ирландец помог «чайкам» одолеть «сорок», забив все три мяча команды в субботнем матче четвёртого тура Премьер-лиги (3:1). Согласно информации Opta, Фергюсон – лишь второй футболист неанглийского происхождения, достигший отметки в десять результативных действий в АПЛ в возрасте не старше 18 лет (восемь голов и два ассиста). Ранее это достижение покорялось только Сеску Фабрегасу, ярко начинавшему карьеру в лондонском «Арсенале».

«Брайтон» набрал девять очков после четырёх туров стартовавшего розыгрыша чемпионата. В активе Эвана Фергюсона четыре гола в четырёх играх сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас Брайтон Эван Фергюсон
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