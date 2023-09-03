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Тен Хаг оценил группу «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

03 Сентября 2023 • 02:27 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.80 X 4.05 2 4.30
Через 15 ч. 8 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Красные дьяволы» угодили в квартет к мюнхенской «Баварии», турецкому «Галатасараю» и датскому «Копенгагену».

«Думаю, у нас очень интересная группа. Нам предстоит соперничать с большими клубами, но это обычное дело для Лиги чемпионов. Мы с нетерпением ждём этих игр, поскольку всегда интересно испытывать себя на самом высоком уровне. Будет здорово сыграть против «Баварии», «Галатасарая» и «Копенгагена», – заявил тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча Премьер-лиги против «Арсенала», который состоится в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария Копенгаген Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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