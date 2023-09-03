Тен Хаг: «Манчестер Сити» – единственный клуб, для которого титул АПЛ может быть целью»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

В воскресенье «красные дьяволы» сыграют на выезде против лондонского «Арсенала», финишировавшего вторым после «Манчестер Сити» в прошлом розыгрыше чемпионата.

В преддверии матча журналисты спросили у нидерландского рулевого о раскладах в борьбе за чемпионство: «Манчестер Сити» выиграл титул АПЛ в четырёх из последних пяти сезонов, а в предыдущей кампании и вовсе сделал требл. Это единственный клуб, для которого победа в чемпионате может быть целью, всем остальным нужно проделать огромную работу, чтобы претендовать на титул», – цитирует журналист Саймон Маллок наставника «Юнайтед».