Тен Хаг: «Мы многого ждём от Хёйлунна, но ему требуется время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от нападающего Расмуса Хёйлунна.

20-летний игрок пополнил ряды «красных дьяволов» в начале августа, перебравшись из «Аталанты» за 75 млн евро, однако до сих пор не дебютировал в Англии. По некоторым данным, новичок может принять участие в воскресном поединке Премьер-лиги против «Арсенала».

«Мы много ждём от Хёйлунна, но ему требуется время, чтобы освоиться в команде и привыкнуть к требованиям. Уверен, всё остальное придёт само собой – достаточно того, что он уверен в себе.

У него особый характер, что позитивно влияет на товарищей по команде, но ему всё равно нужно время на адаптацию», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.