«Галатасараю» интересен полузащитник «Тоттенхэма»

Футболист «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо может перебраться в «Галатасарай».

Аргентинский хавбек был связан с возможным переходом в «Барселону» и «Наполи», но так и не покинул ряды «шпор» до завершения летнего трансферного периода в большинстве европейских чемпионатов. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Галатасарай» рассматривает возможность подписания ло Чельсо – окно в Турции ещё не закрыто. Тем не менее, по данным источника, на сегодняшний день в переговорах нет никакой конкретики. Судя по всему, 27-летний игрок всё же останется в «Тоттенхэме» как минимум до зимы.

Джовани ло Чельсо провёл два матча за команду Анге Постекоглу в текущем сезоне.