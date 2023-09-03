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«Галатасараю» интересен полузащитник «Тоттенхэма»

03 Сентября 2023 • 00:31 Комментировать
Бёрнли
2:5
Тоттенхэм
окончен

Футболист «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо может перебраться в «Галатасарай».

Аргентинский хавбек был связан с возможным переходом в «Барселону» и «Наполи», но так и не покинул ряды «шпор» до завершения летнего трансферного периода в большинстве европейских чемпионатов. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Галатасарай» рассматривает возможность подписания ло Чельсо – окно в Турции ещё не закрыто. Тем не менее, по данным источника, на сегодняшний день в переговорах нет никакой конкретики. Судя по всему, 27-летний игрок всё же останется в «Тоттенхэме» как минимум до зимы.

Джовани ло Чельсо провёл два матча за команду Анге Постекоглу в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - лето 2023
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