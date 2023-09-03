Гринвуд надеется вновь заиграть в «Манчестер Юнайтед» в будущем

Нападающий Мэйсон Гринвуд хочет произвести впечатление на «Манчестер Юнайтед» в составе «Хетафе».

21-летний футболист официально перебрался в ряды испанского клуба на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Как отмечает Sun Sport, Гринвуд не отказался от мечты пробиться в состав «Манчестер Юнайтед» – родного для себя клуба – в обозримом будущем. Англичанин решительно настроен показать свой уровень в матчах Ла Лиги против мадридского «Реала» и «Барселоны», чтобы убедить тренерский штаб «красных дьяволов» в своей пригодности.

Контракт Мэйсона Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. Форвард находится в системе манкунианцев с шестилетнего возраста.